- Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Половине европейских команд требуется высокий форвард. Если "Спартак" грамотно сработает на трансферном рынке, то в перспективе клуб может хорошо заработать на этом футболисте. Он молод, талантлив, и адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный - приводит комментарий Заремы "СЭ".
25-летний ямайский страйкер Шамар Николсон перешел в стан красно-белых зимой 2022 года. За весеннюю часть сезона футболист отыграл за Спартак 16 матчей, в которых отличился восемь раз и еще два раза выступил в роли ассистента. Игрок помог "Спартаку" завоевать кубок России. В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 18 матчах во всех турнирах. На счету ямайца 4 гола и 2 успешных ассиста.
Сегодня аналитический портал Transfermarkt выпустил материал, в котором сообщается, что Шамар находится на втором месте в списке самых подорожавших игроков. Его рыночная стоимость увеличилась на 4 миллиона евро. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к Николсону турецкого "Галатасарая".
Подопечные Гильермо Абаскаля после 17 сыгранных туров в РПЛ занимают вторую строчку в таблице, набрав 36 баллов.
Зарема - о том, что Николсон подорожал на 4 миллиона евро: это неожиданность только для псевдоэкспертов
Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу роста трансферной стоимости форварда "Спартака" Шамара Николсона.
Фото: РПЛ