По данным источника, "Оренбург" в ближайшее время намерен закрыть вопрос по выкупу защитника у петербуржцев. Трансфер Хотулева обойдется примерно в 30 млн рублей.
Данила Хотулев играет за "Оренбург" с февраля 2022 года. До этого он выступал за "Зенит-2" и за две академии: "Зенита" и имени Коноплева. 30 июня 2023 года заканчивается аренда 20-летнего защитника, который в текущем сезоне провел за "Оренбург" 12 матчей с учетом Российской премьер-лиги и Кубка России. В общей сумме Данила провел на футбольном поле 1 008 минут. Результативными действиями не отмечался. Напомним, что футбольный клуб "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам семнадцати туров. Еще в предыдущем сезоне "Оренбург" играл в Футбольной национальной лиге (ныне – Первая лига).
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Оренбург" в ближайшее время выкупит Хотулева у "Зенита"
"Оренбург" выкупит у "Зенита" центрального защитника Данилу Хотулева.
Фото: ФК "Оренбург"