"Думаю, в ближайшее время будет качественный сдвиг в политике ФИФА в отношении России. Полагаю, в недалеком будущем будет рассматриваться вопрос возвращения российских клубов и сборной на международные турниры", — цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, клубы Российской Премьер-лиги не могут принимать участие в еврокубковых турнирах из-за временного отстранения – ограничения также распространяются на участие российских сборных в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Ранее прошло заседание исполкома РФС, в ходе которого обсуждался вопрос перехода организации в Азиатскую футбольную конфедерацию. Окончательное решение будет принято 27 декабря.
Агент Барбоза: думаю, в ближайшее время будет сдвиг в политике ФИФА в отношении России
Португальский агент Паулу Барбоза высказался о временном отстранении российских клубов от еврокубков.
Фото: FIFA