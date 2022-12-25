– У нас с Марцелом все просто, мы в хороших отношениях. Нет никаких проблем. Во время зимних сборов будем общаться по поводу продления контракта. Все будет хорошо, – приводит слова Андреева "РБ Спорт".
Марцел Личка возглавляет футбольный клуб "Оренбург" с августа 2020 года. Еще в предыдущем сезоне команда играла в Футбольной национальное лиге (ныне – Первая лига), а сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам семнадцати сыгранных туров. В составе "Оренбурга" в первой части сезона выступал лучший бомбардир всего чемпионата Владимир Сычевой, который сегодня официально перешел в самарские "Крылья Советов". Контракт Марцела Лички с клубом из Оренбурга на данный момент рассчитан до 30 июня 2023 года. В общей сумме с августа 2020 года Марцел успел провести во главе "Оренбурга" 104 матча. До приезда в Россию работал в "Динамо Брест".
Спортивный директор "Оренбурга": на зимних сборах будем общаться с Личкой о продлении контракта. Все будет хорошо
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Оренбург"