По данным источника, переговоры по подписанию контракта с игроком прервало руководство московского коллектива.
Отмечается, что черно-белые считают, что 34-летний футболист не подходит под командную игру "автозаводцев".
Дзюба летом пополнил состав турецкого клуба "Адана Демирспор". Нападающий забил 1 гол в четырех матчах национального первенства. В ноябре стало известно, что стороны расторгли соглашение. На данный момент Дзюба не нашел себе новую команду.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" вышло из переговоров с Дзюбой
Фото: ТАСС