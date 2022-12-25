"Если они видят себя в новых командах, знают требования тренера, с которым они будут работать — значит, они готовы двигаться дальше в карьере. А если это решения агентов или какие-то финансовые интересы, то из этого может ничего не получиться", — цитирует Семина "СЭ".
В СМИ сообщается, что "Локомотив" близок к тому, чтобы подписать двух футболистов "Крыльев Советов": Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Также о переговорах с московской командой сообщил агент защитника "Рубина" Ильи Самошникова.
Красно-зеленые по итогам 17-ти туров набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.
Семин – о возможных трансферах "Локомотива": если это решения агентов, то ничего может не получиться
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о слухах про потенциальные трансферы столичного коллектива.
Фото: Soccer.ru