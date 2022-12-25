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Sport24: "Динамо" на втором сборе хочет провести матчи с боснийским и болгарским клубами

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"Динамо" во время вторых тренировочных сборов проведет два товарищеских матча с зарубежными командами.
Фото: "Матч ТВ"
По данным источника, бело-голубые во время второго сбора в Турции, вероятнее всего, сыграют против боснийского "Бораца" и болгарской "Арды".

Первый сбор столичной команды запланирован на 12-22 января, он пройдет в ОАЭ.

По итогам первой части чемпионата России "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Славиши Йокановича набрали 29 очков в 17-ти встречах и отстают от замыкающего топ-3 "Ростова" на 6 баллов.

Источник: Sport24


Динамо Борац
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