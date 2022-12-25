По данным источника, "Оренбург" намерен выкупить Николая Титкова у "Локомотива". Отмечается, что в арендном соглашении между оренбургской командой и "железнодорожниками" нет пункта о фиксированной сумме выкупа. Руководству "Оренбурга" придется вести переговоры и договариваться с "Локомотивом".
Воспитанник "Локомотива" Николай Титков выступает в аренде в "Оренбурге". За клуб футболист отыграл 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Титкова в 400 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Оренбург" хочет выкупить Титкова у "Локомотива"
22-летний полузащитник Николай Титков может стать полноценным игроком "Оренбурга".
Фото: ФК "Локомотив"