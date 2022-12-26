Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
ФулхэмЗавершен
Лестер Сити
0 - 3 0 3
НьюкаслЗавершен
Эвертон
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Саутгемптон
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
1 - 3 1 3
ЛиверпульЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
Вест ХэмЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Боец Джефф Монсон: уверен, что если российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший боец ММА Джефф Монсон считает, что Криштиану Роналду стоит задуматься о переходе в российский клуб.
Фото: Getty Images
"В сентябре он уже отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Может, сейчас Роналду поступит так же и подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант. Уверен, если какой-то российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит", - приводит слова Монсона "РБ Спорт".

Напомним, Криштиану Роналду находится в статусе свободного агента с ноября. Тогда контракт с португальцем расторг "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что решение было связано со скандальным интервью, в котором Роналду раскритиковал руководство манкунианцев.

Роналду приехал на ЧМ-2022 в качестве основного форварда сборной Португалии, но по ходу турнира потерял место в старте. В итоге он провел на мундиале 5 матчей, в которых один раз забил, реализовав одиннадцатиметровый. Португалия вылетела с турнира, уступив в четвертьфинале Марокко (0:1).


Роналду
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
26 декабря
Пинилья - о Мартинесе: мы не высмеивали Месси, когда выигрывали Кубок Америки. Кто он такой, чтобы смеяться над Мбаппе? 1
Тарханов: Европа есть Европа. Может быть, еще побороться за участие в европейских соревнованиях? эксклюзив
Булыкин: если даже войдем в Азию, боюсь, кто-то все равно может быть против. Будет такой же результат, как и в УЕФА 1 эксклюзив
Венгер впервые посетил домашний стадион "Арсенала" после ухода из клуба в 2018 году
"Спартак" анонсировал документальный фильм про Жиго
Рафаэль Леау: в будущем хотел бы перейти в АПЛ. Мне нравится "Арсенал"
Боец Джефф Монсон: уверен, что если российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит
Фабрицио Романо: "Арсенал" предложил 40+20 млн евро за Мудрика. "Шахтер" хочет намного больше 2
"Ливерпуль" в гостях обыграл "Астон Виллу"
Defensa Central: Гризманн был главным противником нахождения Бензема в сборной Франции
Кузьмичев: решения о возрождении "Спартака-2" еще нет, но хорошо, что идея обсуждается
В бразильских СМИ появилось видео со сборкой золотого гроба для похорон Пеле. Его состояние ухудшилось 5
Робертсон стал рекордсменом по ассистам среди защитников за всю историю АПЛ
Президент "Оренбурга": выкупим Хотулева у "Зенита" и Оганесяна из "Спартака" 1
The Telegraph: "Челси" может арендовать Жоау Феликса из "Атлетико"