"В сентябре он уже отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Может, сейчас Роналду поступит так же и подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант. Уверен, если какой-то российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит", - приводит слова Монсона "РБ Спорт".
Напомним, Криштиану Роналду находится в статусе свободного агента с ноября. Тогда контракт с португальцем расторг "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что решение было связано со скандальным интервью, в котором Роналду раскритиковал руководство манкунианцев.
Роналду приехал на ЧМ-2022 в качестве основного форварда сборной Португалии, но по ходу турнира потерял место в старте. В итоге он провел на мундиале 5 матчей, в которых один раз забил, реализовав одиннадцатиметровый. Португалия вылетела с турнира, уступив в четвертьфинале Марокко (0:1).
Боец Джефф Монсон: уверен, что если российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит
Бывший боец ММА Джефф Монсон считает, что Криштиану Роналду стоит задуматься о переходе в российский клуб.
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