"Я воспринимаю футбол как нечто, которое должно приносить удовольствие. Это должно отождествляться с городом или клубом, в котором вы работаете. Я отделяю это от политики. У меня в памяти остался тот "Спартак", который выиграл у "Севильи" со счетом 5:1, и команда, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне", - сказал Абаскаль в интервью испанской Relevo.
Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом этого года, сменив на посту главного тренера Паоло Ваноли. Под руководством испанца красно-белые провели 24 матча, в которых одержали 15 побед, трижды сыграли вничью и шесть раз уступили. "Спартак" ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на 6 очков. Кроме того, москвичи вышли в плей-офф Кубка России.
Абаскаль - о приходе в "Спартак": у меня в памяти был клуб, который разгромил "Севилью" 5:1. Отделяю это от политики
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, как принимал решение возглавить клуб.
Фото: ФК "Спартак"