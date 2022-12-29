- После 17 туров РПЛ и шести туров группового этапа Кубка России могу сказать одно: с той сверхнормативной нагрузкой, которая у нас получилась впервые за очень долгое время, и с тем ограниченным количеством арбитров, которые у нас есть из-за использования ВАР, мы провели эту часть сезона достойно. Есть ошибки, в том числе и довольно серьезные, но практически по каждой из них у нас есть разумное объяснение причины. Это часто связано с усложненной логистикой, с усложненным графиком, - передает слова Каманцева Matchtv.ru.
В осенней части сезона-2022/2023 все клубы Российской премьер-лиги провели по 23 матча - по 17 в чемпионате страны и по 6 в групповом турнире пути РПЛ Кубка России. "Зенит" и "Спартак", помимо этого, сыграли также между собой в матче за национальный Суперкубок. При этом в матчах РПЛ судейские бригады допустили большое количество ошибок. Ранее президент РПЛ Александр Алаев внес предложение обязать главных рефери матчей чемпионата и Кубка страны давать послематчевые комментарии с разъяснением спорных решений для прессы и болельщиков.
Газинский: у ВАР есть повторы, есть время - почему не исправляют ошибки рефери? Как хотят, так и судят
Каманцев: судьи достойно провели эту часть сезона. Есть серьезные ошибки, но по каждой есть разумное объяснение
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил уровень работы российских рефери в осенней части текущего сезона.
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