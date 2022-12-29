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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
19:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.43X 3.25П2 3.1
Бетис
21:15
АтлетикНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.65
Атлетико
23:30
ЭльчеНе начат
П1 1.32X 5.6П2 10

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
19:00
МонпельеНе начат
П1 2.08X 3.65П2 3.5
Реймс
21:00
РеннНе начат
П1 3.35X 3.45П2 2.22
Ницца
23:00
ЛансНе начат
П1 3.2X 3.1П2 2.48
Марсель
23:00
ТулузаНе начат
П1 1.53X 4.6П2 5.8
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Каманцев: судьи достойно провели эту часть сезона. Есть серьезные ошибки, но по каждой есть разумное объяснение

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил уровень работы российских рефери в осенней части текущего сезона.
Фото: МатчТВ
- После 17 туров РПЛ и шести туров группового этапа Кубка России могу сказать одно: с той сверхнормативной нагрузкой, которая у нас получилась впервые за очень долгое время, и с тем ограниченным количеством арбитров, которые у нас есть из-за использования ВАР, мы провели эту часть сезона достойно. Есть ошибки, в том числе и довольно серьезные, но практически по каждой из них у нас есть разумное объяснение причины. Это часто связано с усложненной логистикой, с усложненным графиком, - передает слова Каманцева Matchtv.ru.

В осенней части сезона-2022/2023 все клубы Российской премьер-лиги провели по 23 матча - по 17 в чемпионате страны и по 6 в групповом турнире пути РПЛ Кубка России. "Зенит" и "Спартак", помимо этого, сыграли также между собой в матче за национальный Суперкубок. При этом в матчах РПЛ судейские бригады допустили большое количество ошибок. Ранее президент РПЛ Александр Алаев внес предложение обязать главных рефери матчей чемпионата и Кубка страны давать послематчевые комментарии с разъяснением спорных решений для прессы и болельщиков.

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РФС
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