"Непростое решение, но мы рады, что уже второй раз подряд главным тренером нашей команды интересуется клуб РПЛ. Только сегодня начался диалог, в упреждение скептицизма хочу сказать: мы, прежде всего, защищаем интересы клуба", - передает слова Ивахова пресс-служба "Енисея".
Напомним, ранее сообщалось, что Артем Горлов является основным кандидатом на пост главного тренера "Пари НН", который освободился после ухода Михаила Галактионова в "Локомотив". Горлов работает в красноярском клубе с лета этого года, когда команду покинул Вадим Гаранин, ставший старшим тренером "Сочи". Гаранин уже покинул сочинцев и, по слухам, может вернуться в "Енисей".
Директор "Енисея" Ивахов: главным тренером нашего клуба интересуется клуб РПЛ. Начался диалог
Директор "Енисея" Алексей Ивахов рассказал, что клуб ведет переговоры об уходе главного тренера Артема Горлова в команду РПЛ.
Фото: ФК "Енисей"