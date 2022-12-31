Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Борнмут
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм
П1 150X 17П2 1.02
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Лидс Юнайтед2 тайм
П1 1.96X 2.3П2 9.4
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Эвертон2 тайм
П1 1.63X 2.66П2 16.5
Фулхэм
1 - 1 1 1
Саутгемптон2 тайм
П1 3.25X 1.84П2 5.1

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
1 - 1 1 1
ЭспаньолЗавершен
Вильярреал
1 - 1 1 1
Валенсия2 тайм
П1 2.5X 2.38П2 4.4
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
Осасуна2 тайм
Реклама лига ставок Сделать ставку

Осинькин – об итогах 2022 года для "Крыльев": имели сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги выступления самарской команды в уходящем году.
Фото: РИА Новости
– 2022 год – это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается, – цитирует Осинькина "РБ Спорт".

Напомним, что самарские "Крылья Советов" по итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 20 очков. Уже этой зимой команду покинули Максим Глушенков и Сергей Пиняев, перешедшие в московский "Локомотив", подписавшие с "железнодорожниками" контракт на три с половиной года. Но у "Крыльев" есть уже один трансфер и на вход – за "Крылья Советов" во второй части сезона будет играть текущий лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой. Он перебрался в Самару из футбольного клуба "Оренбург". За "Крылья Советов" Владимир будет выступать уже под фамилией Писарский. Сейчас клуб активно ищет замену Сергею Пиняеву, который за первую часть сезона стал одним из лидеров команды, ее важным игроком. Ранее "Крылья Советов" уже не раз теряли основных футболистов – в частности, Зиньковского, Пруцева, Соболева, которые сейчас играют за московский "Спартак".


Осинькин Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Sport24: "Крылья" готовы включиться в борьбу с "Краснодаром" за игрока "Ариса" Мансини
Винисиус – о фанатах "Вальядолида": расисты продолжают ходить на стадионы. Ла Лига ничего не делает
Рэшфорд – об отстранении от старта "МЮ": разочарован тем, что не играл, – я проспал 1
"Эспаньол" впервые с 2009 года набрал очки в матче с "Барселоной" на "Камп Ноу"
Алмейда: "Челси" близок к подписанию чемпиона мира Фернандеса. "Бенфика" получит 130 млн евро
Журналист Габелич – о Ловрене в "Лионе": так он решит вопрос с негативным отношением на Родине
"МЮ" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря голу Рэшфорда и вышел на 4-е место в АПЛ
Хорватский журналист: никто не следит за РПЛ, а Ловрен может показать большее в "Лионе" 1
Глава "Аль-Насра": приветствуем Роналду в его новом доме – рады видеть величайшего игрока в истории 1
Петржела: желаю Семаку стать главным тренером сборной – лучший тренер России это заслужил 7
Журналист Скира: контракт между Ловреном и "Лионом" будет действовать 2 года
Официально: "Урал" выкупил Каштанова у "Родины". Это лучший бомбардир клуба в текущем сезоне РПЛ
Каррера: желаю "Спартаку" год больших побед и долгожданного чемпионства
Sport24: Гюнтер отказал "Спартаку" и ЦСКА в переходе. Игрока отпугнул возможный уход РФС в АФК 3
Тен Хаг: счастлив, что "Реал" решил продать Каземиро. Он по-настоящему повышает потенциал "МЮ"