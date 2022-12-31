– 2022 год – это два полугодия, а не целый сезон. Мы имели свои сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль. Были достаточно интересными в плане организации игры. Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается, – цитирует Осинькина "РБ Спорт".
Напомним, что самарские "Крылья Советов" по итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 20 очков. Уже этой зимой команду покинули Максим Глушенков и Сергей Пиняев, перешедшие в московский "Локомотив", подписавшие с "железнодорожниками" контракт на три с половиной года. Но у "Крыльев" есть уже один трансфер и на вход – за "Крылья Советов" во второй части сезона будет играть текущий лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой. Он перебрался в Самару из футбольного клуба "Оренбург". За "Крылья Советов" Владимир будет выступать уже под фамилией Писарский. Сейчас клуб активно ищет замену Сергею Пиняеву, который за первую часть сезона стал одним из лидеров команды, ее важным игроком. Ранее "Крылья Советов" уже не раз теряли основных футболистов – в частности, Зиньковского, Пруцева, Соболева, которые сейчас играют за московский "Спартак".
Осинькин – об итогах 2022 года для "Крыльев": имели сложности, но, несмотря на потерю лидеров, сохранили игру и стиль
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги выступления самарской команды в уходящем году.
Фото: РИА Новости