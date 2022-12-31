По данным источника, конкуренцию "Краснодару" за аргентинца готовы составить "Крылья Советов". Сообщается, что руководство самарцев готовит предложение для греческого клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" готов выплатить "Арису" за Мансини 2,5 млн евро.
Мансини забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи за 13 матчей чемпионата Греции.
Источник: Sport24
Sport24: "Крылья" готовы включиться в борьбу с "Краснодаром" за игрока "Ариса" Мансини
Полузащитник "Ариса" Даниэль Мансини может продолжить карьеру в Российской Премьер-лиге.
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