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Sport24: "Крылья" готовы включиться в борьбу с "Краснодаром" за игрока "Ариса" Мансини

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Полузащитник "Ариса" Даниэль Мансини может продолжить карьеру в Российской Премьер-лиге.
Фото: Getty Images
По данным источника, конкуренцию "Краснодару" за аргентинца готовы составить "Крылья Советов". Сообщается, что руководство самарцев готовит предложение для греческого клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" готов выплатить "Арису" за Мансини 2,5 млн евро.

Мансини забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи за 13 матчей чемпионата Греции.

Источник: Sport24


Арис Крылья Советов Краснодар
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