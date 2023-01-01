Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
0 - 0 0 0
Астон Вилла2 тайм
П1 50X 10.5П2 1.07

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
0 - 0 0 0
Брест2 тайм
П1 1.12X 7.2П2 50
Анже
1 - 0 1 0
Лорьян2 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Аяччо2 тайм
П1 1.01X 19.5П2 230
Нант
0 - 0 0 0
Осер2 тайм
П1 1.15X 6.4П2 50
Реклама лига ставок Сделать ставку

Широков: в 2023 году пожелал бы российскому футболу вернуться на европейскую или мировую арену

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков рассказал о том, чего он желает российскому футболу в 2023 году.
Фото: Чемпионат.com
– В 2023 году пожелал бы российскому футболу вернуться на европейскую или мировую арену. Тут вопросов не должно быть: нужно вернуться в европейскую систему координат, – приводит слова Широкова "Чемпионат".

Напомним, что на данный момент российские клубы и сборная России по футболу отстранены от официальных международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА на неопределенный срок. Причиной тому служат политические обстоятельства. В декабре 2022 года исполком Российского футбольного союза всерьез задумывался о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но 30 декабря 2022 года в результате одного из собраний исполкома РФС решение было отложено на весну 2023 года. Президент РФС Александр Дюков рассказал об идее создания рабочей группы, которая до марта 2023 года разберет все детали и риски данного потенциального перехода.


Широков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Головин забил мяч в ворота "Бреста". Александр совершает результативное действие в 5-м матче подряд
Агент Васютина: Александр планирует конкурировать за место в стартовом составе "Зенита"
Лукаку: хочу остаться в "Интере" надолго. После окончания сезона поговорим с "Челси" и постараемся найти решение
Юран: пожелал бы в 2023 году, чтобы вернулись еврокубки, а сборная имела возможность играть в отборочных
Кавазашвили: шансы "Спартака" на чемпионство оцениваю в 65 процентов, а "Зенита" - в 35 процентов 7
Каземиро: Рэшфорд может войти в пятерку лучших игроков мира
Todо Fichajes: "Атлетико" заинтересован в приобретении Де Брюйне
Агент Батчи: Жоау восстановился от травмы и поедет на сборы с "Краснодаром"
Агент Кассьерры: мы отклонили предложение "Аль-Хиляля". Матео не хочет уходить из "Зенита"
Агент Карраскаля: "Коринтианс" не делал предложений по Хорхе. Игрок на 100 процентов продолжит карьеру в ЦСКА
Головин – в стартовом составе "Монако" на матч против "Бреста"
Нуньес: Месси или Роналду? Салах 3
Широков: в 2023 году пожелал бы российскому футболу вернуться на европейскую или мировую арену
Diario Sport: Хави не дал "Барсе" выходной после 1:1 с "Эспаньолом". Ожидалось, что игроки проведут 1 января с семьями
Булыкин: в "Твенте" Промеса даже к основе не подпускали