– В 2023 году пожелал бы российскому футболу вернуться на европейскую или мировую арену. Тут вопросов не должно быть: нужно вернуться в европейскую систему координат, – приводит слова Широкова "Чемпионат".
Напомним, что на данный момент российские клубы и сборная России по футболу отстранены от официальных международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА на неопределенный срок. Причиной тому служат политические обстоятельства. В декабре 2022 года исполком Российского футбольного союза всерьез задумывался о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но 30 декабря 2022 года в результате одного из собраний исполкома РФС решение было отложено на весну 2023 года. Президент РФС Александр Дюков рассказал об идее создания рабочей группы, которая до марта 2023 года разберет все детали и риски данного потенциального перехода.
Широков: в 2023 году пожелал бы российскому футболу вернуться на европейскую или мировую арену
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков рассказал о том, чего он желает российскому футболу в 2023 году.
Фото: Чемпионат.com