- Жоау поедет на сборы вместе с командой. Он восстановился, - приводит слова агента Sport24.
24-летний анголец Жоау Батчи перебрался в стан "Краснодара" в сентябре 2022 года. За "быков" хавбек сыграл 4 матчах, в которых отметился одним ассистом. В матче 11 тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:1) футболист получил повреждение и больше не принимал участия в играх.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, расположившись на 7 месте. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда Александра Сторожука набрала 25 баллов. СМИ сообщали, что руководство клуба намерено сменить главного тренера. Вместо россиянина "Краснодар" возглавит серб Владимир Ивич.
Агент Батчи: Жоау восстановился от травмы и поедет на сборы с "Краснодаром"
Агент полузащитника "Краснодара" Жоау Батчи Эдуардо Мариньо рассказал, что игрок примет участие в тренировочном сборе клуба.
Фото: ФК "Краснодар"