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Агент Николсона – об интересе "Галатасарая": на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в "Спартаке"

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Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона отреагировал на новость о возможном уходе игрока в аренду в турецкий "Галатасарай".
Фото: РПЛ
– Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и "Спартак" продолжат свое сотрудничество! Значит ли это, что Николсон будет отклонять любое предложение? Никогда нельзя говорить о любом варианте. Но на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в "Спартаке", – цитирует Портегу "СЭ".

Напомним, что ранее об интересе к Шамару Николсону со стороны турецкого "Галатасарая" сообщил один из источников – портал Takvim. За московский "Спартак" ямайский центральный нападающий играет с января 2022 года. В стан красно-белых он перешел из бельгийского "Андерлехта" за шесть с половиной миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость Николсона в семь миллионов евро. В текущем сезоне за московский "Спартак" Шамар провел 13 матчей в Российской премьер-лиге – забил три мяча, отдал одну голевую передачу. В Кубке России появлялся на поле четыре раза – забил один мяч, отдал одну голевую передачу. Контракт Шамара Николсона со "Спартаком" на данный момент рассчитан до лета 2026 года.


Николсон Спартак Галатасарай
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