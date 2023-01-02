– Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и "Спартак" продолжат свое сотрудничество! Значит ли это, что Николсон будет отклонять любое предложение? Никогда нельзя говорить о любом варианте. Но на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в "Спартаке", – цитирует Портегу "СЭ".
Напомним, что ранее об интересе к Шамару Николсону со стороны турецкого "Галатасарая" сообщил один из источников – портал Takvim. За московский "Спартак" ямайский центральный нападающий играет с января 2022 года. В стан красно-белых он перешел из бельгийского "Андерлехта" за шесть с половиной миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость Николсона в семь миллионов евро. В текущем сезоне за московский "Спартак" Шамар провел 13 матчей в Российской премьер-лиге – забил три мяча, отдал одну голевую передачу. В Кубке России появлялся на поле четыре раза – забил один мяч, отдал одну голевую передачу. Контракт Шамара Николсона со "Спартаком" на данный момент рассчитан до лета 2026 года.
Агент Николсона – об интересе "Галатасарая": на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в "Спартаке"
Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона отреагировал на новость о возможном уходе игрока в аренду в турецкий "Галатасарай".
Фото: РПЛ