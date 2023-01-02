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Камоцци: весной "Спартак" навяжет настоящую конкуренцию "Зениту". Шанс обойти команду Семака будет

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Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Очень хочется, чтобы "Спартак" навязал настоящую конкуренцию "Зениту" весной. Уверен, они это сделают. "Спартаку" нужно бороться до самого конца, шанс обойти команду Семака будет, – цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров московский "Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля, который возглавил красно-белых летом 2022 года, отстает от привычно лидирующего "Зенита" на шесть очков (36 очков против 42-х). Сейчас чемпионат России ушел на традиционную зимнюю паузу. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. Московский "Спартак" в своем первом матче РПЛ в 2023 году примет на своем поле "Урал". "Зенит" сыграет дома с "Пари НН".


Камоцци Спартак Зенит
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