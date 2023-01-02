- Не сказал бы, что скучаю по российскому футболу. Только недавно прошёл чемпионат мира. Но чего-то не хватает, - приводит слова Широкова "Чемпионат".
РПЛ находится на зимней паузе до марта. После 17 туров первое место в таблице привычно занимает "Зенит". Команда Сергея Семака набрала 42 балла и уверенно движется к 5-му чемпионству подряд. Конкуренцию петербуржскому коллективу пытаются навязать "Спартак" и "Ростов". Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 6 очков. Подопечные Валерия Карпина с 35-ю баллами замыкают лидирующую тройку.
Чемпионат России возобновится 5 марта. В 18 туре "Зенит" примет "Пари НН", "Спартак" дома попытается обыграть "Урал", а "Ростов" в центральном матче тура встретится с "Локомотивом".
Широков: не сказал бы, что скучаю по российскому футболу, только недавно прошел ЧМ
Фото: "Чемпионат"