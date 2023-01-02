- Без ЦСКА мы ничего сделать не сможем. Даже если будем согласны, а клуб сделка не устроит, то перехода не будет. Интерес есть, но на данный момент Игорь — футболист ЦСКА, мы выполняем свой контракт. Лишних движений делать не хочется, - приводит комментарий Еремина "РБ Спорт".
23-летний россиянин Игорь Дивеев, выступающий на позиции центрального защитника, в этом сезоне провел за ЦСКА всего 12 игр, в которых оформил 1+1 по системе гол плюс пас. Футболист долгое время восстанавливался от тяжелой травмы, полученной в матче против "Торпедо" (0:1).
Контракт Игоря с "армейцами" заканчивает летом следующего года. Рыночная стоимость россиянина, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 6 млн евро. Ранее СМИ сообщали, что к Дивееву существует интерес из Серии А, также игрока в своих рядах хочет видеть петербуржский "Зенит".
Агент Дивеева: другие клубы интересуются Игорем, но без ЦСКА мы ничего сделать не сможем
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался по поводу интереса к игроку других клубом.
Фото: "Матч ТВ"