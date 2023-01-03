- Можно ли было меня по молодости назвать человеком, которому хотелось где-то потусить, развлечься? Конечно же, нет. Я этим, наверное, и отличался от других. Многие говорят, что там Мостовой чего-то и как-то, но ведь все знают, что я пиво попробовал в первый раз в 25 лет, когда играл уже в Европе. Всё, что связано с сигаретами, с алкоголем для меня было запретной темой. Если где-то собирались, то я сидел ел мороженое или пирожное, - передает слова Мостового Metaratings.ru.
54-летний экс-полузащитник сборной России, московского "Спартака", лиссабонской "Бенфики" и "Сельты" из Виго Александр Мостовой в период с 1987 года по 1991 год выступал за "Спартак". В момент начала выступлений за красно-белых футболисту было 18 лет, на момент перехода в другой клуб - португальскую "Бенфику" - 23 года. Ранее экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов рассказывал историю о том, как они с Николаем Писаревым оставили выпившего Мостового в запертой машине после того, как он в ней уснул.
Ал. Мостовой: я пиво впервые попробовал в 25 лет, если где-то собирались - сидел ел мороженое или пирожное
Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой рассказал о своем отношении к алкогольным напиткам в молодости.
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