- Интрига в РПЛ будет, но в борьбе за второе и третье место. Если "Зенит" сохранит всех своих игроков, то по первому месту всё будет понятно, - передает слова Кобелева "Чемпионат".
К моменту наступления зимней паузы в Российской премьер-лиге было сыграно 17 полных туров. По их итогам турнирную таблицу чемпионата России возглавляет петербургский "Зенит", который становился чемпионом в предыдущих четырех сезонах - подопечные главного тренера Сергея Семака набрали в ходе осеннего отрезка 42 очка. Вторую строчку занимает московский "Спартак", в активе которого на 6 очков меньше. Дополняет тройку лучших "Ростов", набравший 35 очков - подопечные Валерия Карпина отстают на 1 очко от красно-белых и на 7 от сине-бело-голубых. У замыкающих топ-5 столичных "Динамо" и ЦСКА по 29 очков.
Кобелев: интрига в РПЛ будет в борьбе за второе и третье место, по первому всё понятно
Экс-главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал турнирную ситуацию в Российской премьер-лиге.
Фото: РПЛ