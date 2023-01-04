Напомним, первый сбор бело-голубых пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 22 января. По данным источника, в нем поучаствуют сразу три игрока "Динамо-2": Максим Александров, Денис Боков и Иван Зазвонкин. Кроме того, на сбор отправится и сербский защитник Милан Майсторович, которого "Динамо" приобрело летом, но оставило в обратной аренде на первую часть сезона.
После 17 туров "Динамо" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Славиши Йокановича набрала 29 очков в первой части сезона. Отставание бело-голубых от тройки лидеров составляет 6 очков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Александров, Боков, Зазвонкин и Майсторович поедут с основной командой "Динамо" на первый сбор
Стало известно, кто из молодых игроков "Динамо" будет вызван на первый сбор команды.
Фото: ФК "Динамо"