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Мостовой: не хочу никому и ничего советовать, но "Спартаку" надо делать ставку на российских футболистов

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Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на вопрос об усилении состава красно-белых.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Что касается усиления "Спартака", то не хочу никому и ничего советовать. У нас и так все в футболе разбираются. Скажу только, что пришло время, когда надо делать ставку на российских футболистов, - передает слова Мостового "Чемпионат".

В текущем сезоне лучшим бомбардиром московского "Спартака" во всех турнирах является 31-летний голландский атакующий полузащитник Квинси Промес, на счету которого 17 забитых голов и 7 голевых передач в 23 матчах. Вторую строчку в этом рейтинге занимает 25-летний российский нападающий Александр Соболев, который отметился 9 забитыми голами и 7 ассистами в 22 матчах. Тройку лучших замыкает 25-летний ямайский форвард Шамар Николсон - 4 забитых мяча и 2 результативных паса в 18 матчах.


Спартак Мостовой
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