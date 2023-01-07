По данным источника, соглашение красноярского коллектива со специалистом будет рассчитано на полтора года.
Напомним, Гаранин ранее возглавлял "Енисей" с декабря 2021-го по лето 2022 год. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка России, где уступила "Спартаку".
"Сочи" с Гараниным в тренерском штабе завершил первую часть текущего сезона РПЛ на 9-м месте.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Гаранин подпишет с "Енисеем" контракт на 1.5 года
Экс-старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин обговаривает условия личного контракта с "Енисеем".
Фото: ФК "Сочи"