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Талалаев: "Торпедо" со своими показателями должно работать над качественной селекцией

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Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев высказался о работе столичного клуба на трансферном рынке.
Фото: Чемпионат.com
"С нашими показателями по набранным очкам и забитым мячам понятно, что мы должны работать над качественной селекцией и искать замену ушедшим игрокам. За время отпуска у нас произошла определенная реорганизация в клубе: был создан селекционный отдел", — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Талалаев был назначен на пост главного тренера "Торпедо" в середине октября. "Автозаводцы" по итогам первой части текущего чемпионата России занимают последнее место в турнирной таблице – москвичи набрали 6 очков в 17-ти матчах национального первенства.

После окончания зимней паузы черно-белым в начале марта предстоит в гостях встретиться с "Краснодаром".


Талалаев Торпедо
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