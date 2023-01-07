"С нашими показателями по набранным очкам и забитым мячам понятно, что мы должны работать над качественной селекцией и искать замену ушедшим игрокам. За время отпуска у нас произошла определенная реорганизация в клубе: был создан селекционный отдел", — цитирует тренера пресс-служба клуба.
Талалаев был назначен на пост главного тренера "Торпедо" в середине октября. "Автозаводцы" по итогам первой части текущего чемпионата России занимают последнее место в турнирной таблице – москвичи набрали 6 очков в 17-ти матчах национального первенства.
После окончания зимней паузы черно-белым в начале марта предстоит в гостях встретиться с "Краснодаром".
Талалаев: "Торпедо" со своими показателями должно работать над качественной селекцией
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев высказался о работе столичного клуба на трансферном рынке.
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