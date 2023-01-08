"Дзюба может играть на высоком уровне еще 2-3 года. Думаю, разговоры о завершении карьеры преждевременны и неуместны. Саудовская Аравия? Те футболисты, которые туда уезжают, уже не особо в состоянии играть и не востребованы в Европе. Сомневаюсь, что Артем хочет там играть. У него есть амбиции", - цитирует Барбозу "СЭ".
Напомним, Дзюба в ноябре остался без команды после расторжения контракта с "Адана Демирспор". Он провел в Турции всего несколько месяцев, за которые не сумел стать игроком стартового состава, сыграв лишь 5 матчей, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 4 млн евро. В августе этого года ему исполняется 35 лет.
До Турции Дзюба выступал за "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь".
Агент Барбоза: сомневаюсь, что Дзюба хочет играть в Саудовской Аравии. У него есть амбиции
Португальский агент Пауло Барбоза поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Адана Демирспор"