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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 4.2X 3.4П2 1.93
Райо Вальекано
18:15
БетисНе начат
П1 2.48X 3.2П2 3.1
Севилья
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.92X 3.25П2 4.8
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
0 - 1 0 1
Торино2 тайм
П1 16X 5П2 1.27
Лацио
17:00
ЭмполиНе начат
П1 1.56X 4.4П2 5.8
Специя
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.65X 3.1П2 2.95
Сампдория
20:00
НаполиНе начат
П1 6.8X 4.6П2 1.48
Милан
22:45
РомаНе начат
П1 1.94X 3.5П2 4.2
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Агент Барбоза: сомневаюсь, что Дзюба хочет играть в Саудовской Аравии. У него есть амбиции

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Португальский агент Пауло Барбоза поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
"Дзюба может играть на высоком уровне еще 2-3 года. Думаю, разговоры о завершении карьеры преждевременны и неуместны. Саудовская Аравия? Те футболисты, которые туда уезжают, уже не особо в состоянии играть и не востребованы в Европе. Сомневаюсь, что Артем хочет там играть. У него есть амбиции", - цитирует Барбозу "СЭ".

Напомним, Дзюба в ноябре остался без команды после расторжения контракта с "Адана Демирспор". Он провел в Турции всего несколько месяцев, за которые не сумел стать игроком стартового состава, сыграв лишь 5 матчей, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 4 млн евро. В августе этого года ему исполняется 35 лет.

До Турции Дзюба выступал за "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь".


Дзюба
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