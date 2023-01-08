– Хочется, чтобы "Спартак" все-таки составил конкуренцию "Зениту" и мог побороться за золото, чтобы ЦСКА с "Динамо". Также в вечном ожидании, когда же "Краснодар" сможет выстрелить. Вроде, одна из самых благополучных команд, а результатов спортивных очень мало, – цитирует Червиченко Sport24.
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги футбольный клуб "Краснодар" занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. "Спартак" и "Зенит" находятся выше остальных в таблице – команда Сергея Семака лидирует (42 очка), а команда Гильермо Абаскаля отстает от них на шесть очков (36 очков). ЦСКА и "Динамо" набрали к этому моменту по 29 очков. "Армейцы" во главе с Владимиром Федотовым идут пятыми, а "Динамо" под руководством Славиши Йокановича опережает их по дополнительным показателям. Напомним, что сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. Сейчас чемпионат России находится на традиционной зимней паузе. Команды отправляются на зимние тренировочные сборы. В частности, ЦСКА сегодня проводит первый день своих сборов.
Червиченко: в вечном ожидании, когда же "Краснодар" выстрелит. Благополучная команда без спортивных результатов
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от второй части РПЛ.
Фото: РПЛ