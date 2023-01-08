- Думаю, что уже вряд ли по Захаряну будет какое-то движение. "Челси" уже купил футболистов на его позицию. По другим клубам всем может быть, - приводит мнение Орещука "РБ Спорт".
19-летний российский атакующий хавбек Арсен Захарян, являющийся воспитанником "Динамо", в этом сезоне поучаствовал в 16 матчах в РПЛ. В активе футболиста 2+5 по системе гол плюс пас. Летом 2022 года Арсен был близок к тому, чтобы перебраться в Лондон и защищать цвета "Челси". "Синие" направили Динамо предложение на сумму в 15 млн евро. Но бело-голубые отказались продавать игрока из-за того, что не получили необходимых гарантий получения платежа. Контракт Захаряна с московским коллективом завершается летом следующего года. В зимнее дозаявочное окно "Челси" совершил покупку защитника Бенуа Бадиашиле, форварда Давида Фофана и полузащитника Андрея Сантоса.
"Динамо" ушло на зимнюю паузу, расположившись на 4 строчке. В активе команды Славиши Йокановича 29 набранных очков.
Орещук: вряд ли по Захаряну в "Челси" будет какое-то движение. Лондонцы уже купили игроков на его позицию
Экс-спортдиректор "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу возможного трансфера Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"