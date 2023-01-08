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Аршавин – о бразильцах в "Зените": как футболисты они меня устраивают. Я бы хотел, чтобы в команде были питерские ребята

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Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивным вопросам Андрей Аршавин рассказал об отношении к большому числу бразильских футболистов в составе команды.
Фото: "Чемпионат"
- Как футболисты они меня устраивают. Конечно, я бы хотел, чтобы в "Зените" были питерские ребята, но пока всё остаётся так, как есть. В целом никто не против игроков такого уровня, как Вендел или Дуглас Сантос, - сказал Аршавин в эфире "СБГ ШОУ".

"Зенит" отправился в отпуск, привычно лидируя после 17 стартовых туров нынешнего розыгрыша РПЛ. На счету петербуржского коллектива 42 набранных очка. В составе сине-бело-голубых 7 бразильских футболистов. 26-летний вингер Малком является главной ударной силой клуба и за 17 матчей российского первенства оформил 12+7 по системе гол плюс пас. Экс-игрок "Барселоны" является лучшим бомбардиром команды Семака. 25-летний бразилец Клаудиньо, выступающий на позиции атакующего полузащитника, за 14 встреч забил 3 гола и отдал 6 ассистов. 25-летний центральных хавбек Вендел проводит свой лучший сезон в России и за 16 матчей забил 7 мячей. Также на счету футболиста 2 голевые передачи. В обороне петербуржской команды ключевую роль играют Родригао и Дуглас Сантос. Последний иногда появляется с капитанской повязкой.


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