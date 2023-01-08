"Уважаю Россию. Но предложений оттуда не помню. Меня никогда не пытались зазвать в Россию? Я тоже не верю! Пошел бы? Пешком!" - цитирует тренера "СЭ".
Милутинович в качестве игрока выступал за такие клубы чемпионата Франции, как "Монако", "Ницца" и "Руан". После завершения карьеры футболиста серб возглавил мексиканскую команду УНАМ Пумас, после чего стал главным тренером сборной Мексики. Также Милутинович работал наставником национальных команд США, Коста-Рики, Нигерии, Китая, Ямайки. Последним местом работы специалиста стала сборная Ирака.
Сербский тренер Милутинович: пошел бы пешком работать в Россию, если бы позвали!
Сербский тренер Бора Милутинович ответил на вопрос, согласился бы возглавить клуб РПЛ.
Фото: Imago