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Сербский тренер Милутинович: пошел бы пешком работать в Россию, если бы позвали!

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Сербский тренер Бора Милутинович ответил на вопрос, согласился бы возглавить клуб РПЛ.
Фото: Imago
"Уважаю Россию. Но предложений оттуда не помню. Меня никогда не пытались зазвать в Россию? Я тоже не верю! Пошел бы? Пешком!" - цитирует тренера "СЭ".

Милутинович в качестве игрока выступал за такие клубы чемпионата Франции, как "Монако", "Ницца" и "Руан". После завершения карьеры футболиста серб возглавил мексиканскую команду УНАМ Пумас, после чего стал главным тренером сборной Мексики. Также Милутинович работал наставником национальных команд США, Коста-Рики, Нигерии, Китая, Ямайки. Последним местом работы специалиста стала сборная Ирака.


РПЛ
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