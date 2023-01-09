По данным источника, руководство словацкого коллектива хочет приобрести у москвичей Сулаквелидзе, который играет за вторую команду бело-голубых.
"ДАК 1904" идет на втором месте в текущем чемпионате Словакии. По итогам 18-ти туров национального первенства в активе команды 38 очков.
Сулаквелидзе провел в составе "Динамо-2" 8 матчей в действующем сезоне Второй лиги и забил 2 мяча.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": словацкий "ДАК 1904" хочет подписать полузащитника "Динамо" Сулаквелидзе
Словацкий клуб "ДАК 1904" намерен подписать полузащитника "Динамо" Георгия Сулаквелидзе.
Фото: ФК "Динамо"