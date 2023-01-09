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Байрамян: есть тренеры, которые всю жизнь придерживаются одной тактики. Карпин - разносторонний в этом плане

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян ответил на вопрос о том, стал ли главный тренер желто-синих Валерий Карпин сильнее после возвращения в клуб из сборной России.
Фото: ФК "Ростов"
- Георгиевич и так был сильный - от и до. Но он развивается, растет. Знаешь, есть тренеры, у которых, грубо говоря, один футбол, одна тактика - и они всю жизнь этого придерживаются. Карпин - разносторонний в этом плане. Сейчас он привил нам что-то новое. Может, он давно в своей голове это планировал, но где-то футболисты не позволяли или он сам не хотел. Сейчас он это делает. Так что, да, он стал сильнее - 100%. Немного изменился в лучшую сторону, когда вернулся в "Ростов" после сборной, - передает слова Байрамяна Matchtv.ru.

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин впервые подписал контракт с желто-синими в декабре 2017 года. В июле 2021 года специалисту предложили должность наставника национальной команды, которую он согласился занять на правах совмещения, однако десять дней спустя принял решение оставить клуб и сосредоточиться на работе в сборной. В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских сборных и клубов от международных соревнований под своей эгидой, после этого в марте 2022 года Карпин вернулся в "Ростов" на правах совмещения. На первом этапе своей работы с клубом тренер использовал тактическую схему 5-3-2, в дальнейшем его основной тактической формацией стала 4-3-3, после возвращения Карпина из сборной России "Ростов" стал делать упор на контроль мяча, разыгрывая его через вратаря.


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