- Георгиевич и так был сильный - от и до. Но он развивается, растет. Знаешь, есть тренеры, у которых, грубо говоря, один футбол, одна тактика - и они всю жизнь этого придерживаются. Карпин - разносторонний в этом плане. Сейчас он привил нам что-то новое. Может, он давно в своей голове это планировал, но где-то футболисты не позволяли или он сам не хотел. Сейчас он это делает. Так что, да, он стал сильнее - 100%. Немного изменился в лучшую сторону, когда вернулся в "Ростов" после сборной, - передает слова Байрамяна Matchtv.ru.
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин впервые подписал контракт с желто-синими в декабре 2017 года. В июле 2021 года специалисту предложили должность наставника национальной команды, которую он согласился занять на правах совмещения, однако десять дней спустя принял решение оставить клуб и сосредоточиться на работе в сборной. В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских сборных и клубов от международных соревнований под своей эгидой, после этого в марте 2022 года Карпин вернулся в "Ростов" на правах совмещения. На первом этапе своей работы с клубом тренер использовал тактическую схему 5-3-2, в дальнейшем его основной тактической формацией стала 4-3-3, после возвращения Карпина из сборной России "Ростов" стал делать упор на контроль мяча, разыгрывая его через вратаря.
Байрамян: есть тренеры, которые всю жизнь придерживаются одной тактики. Карпин - разносторонний в этом плане
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян ответил на вопрос о том, стал ли главный тренер желто-синих Валерий Карпин сильнее после возвращения в клуб из сборной России.
Фото: ФК "Ростов"