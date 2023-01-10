- Если у нас будет какой-то интерес к нему [Глушакову], то мы об этом скажем, - приводят слова Иванова "РИА Новости".
35-летний российский центральный хавбек Денис Глушаков и "Химки" досрочно прекратили сотрудничество. Теперь футболист находится без клуба. Ранее Денис рассказал о том, что у него имеется ряд предложений. Глушаков в нынешнем розыгрыше российского первенства принял участие в 15 играх за подмосковный коллектив и оформил 1 ассист.
"Урал" ушел в отпуск, расположившись на 10 строчке. Команда Виктора Гончаренко набрала 21 очко после 17 сыгранных туров.
Григорий Иванов: если у "Урала" будет интерес к Глушакову, то мы об этом скажем
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу возможного интереса клуба к Денису Глушакову
Фото: Чемпионат"