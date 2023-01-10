– В команде уровня "Торпедо" он сам не захочет играть. А где еще... Может, где-нибудь в экзотике окажется. Видите, в Турцию он съездил – не пошло, – передает слова Сафонова "СЭ".
Российский центральный нападающий Артем Дзюба переходил в турецкий клуб "Адана Демирспор" летом 2022 года, но закрепиться в составе новой команды так и не смог. В начале ноября 2022 года Артем расторг контракт с турецким клубом и с тех пор находится в статусе свободного агента. Напомним, что предыдущий клубный сезон Дзюба проводил в качестве игрока "Зенита" из Санкт-Петербурга. Ушел из питерской команды по причине окончания контракта, который стороны не захотели продлевать. До перехода в "Адана Демирспор" Артем поддерживал физическую форму в составе казанского "Рубина", который на тот момент еще тренировал Леонид Слуцкий.
Агент Сафонов: в команде уровня "Торпедо" Дзюба сам не захочет играть. Может, где-нибудь в экзотике окажется
Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, где российский форвард Артем Дзюба продолжит свою профессиональную карьеру.
Фото: ФК "Адана Демирспор"