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Захарян: цель на вторую часть сезона – забить больше 20 голов

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Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал о персональных целях на вторую часть сезона.
Фото: РПЛ
– Какие цели ставлю на вторую часть сезона в РПЛ? 20 голов надо пробить (смеется). По силам ли мне это? Почему нет (улыбается). Цель – в каждом матче забивать и отдавать, – приводит слова Захаряна Sport24.

По итогам первой части сезона и семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян провел за свою команду 22 матча – 16 из 17-ти в РПЛ (одну из игр пропустил из-за дисквалификации за полученную красную карточку) и все шесть в Кубке России, на его групповой стадии. Арсен забил два мяча и отдал пять результативных передач в РПЛ. В Кубке России на счету у Захаряна один гол и одна результативная передача. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года, кубковые матчи – в конце февраля. "Динамо" идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.


Захарян Динамо РПЛ
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