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Журналист Силва: запросы Роналду в России мог потянуть только "Зенит", и то при условии, если бы они играли в ЛЧ

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Португальский журналист Флавио Микель Силва высказал мнение о том, куда в России теоретически мог перейти Криштиану Роналду
Фото: REUTERS
- Какой российский клуб мог бы потянуть запросы Криштиану? Только "Зенит", и то при условии, если бы чемпион РПЛ играл в ЛЧ. Честно, у Газпрома нет таких денег, которые есть у арабов, чтобы платить такую сумасшедшую зарплату, - приводит мнение Сильвы Sport24.

Криштиану Роналду принял решение продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии и перебрался в "Аль-Наср". По данным СМИ, игрок будет защищать цвета своего нового клуба до лета 2025 года. Заработная плата Криштиану будет составлять около 200 млн евро за один сезон. Также эту же сумму португальский бомбардир получит за продвижение совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030. Сам Роналду заявлял о наличии у него множества предложений из Европы, США и Бразилии. Сезон Криштиану начинал в АПЛ, выступая за "МЮ". Но наставник команды Эрик Тен Хаг предпочитал оставлять Роналду в запасе и редко выпускал в стартовом составе. В ноябре игрок дал интервью, в котором критически высказался о боссах "МЮ" и Тен Хаге. После чего руководство "красных дьяволов" приняли решение расстаться с португальцем.


Роналду Зенит
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