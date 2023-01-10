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Аршавин – о возможной работе в "Спартаке": надеюсь, там адекватные люди и меня не позовут в эту команду

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Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу возможной работы в московском "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"
- Допускаю ли я, что когда-то буду работать в "Спартаке"? Думаю, первым, кого повесят болельщики "Спартака", будет человек, который позовет меня в этот клуб. Надеюсь, там работают адекватные люди и меня не позовут в эту команду. А если найдется неадекватный — я ему адекватно отвечу, что в "Спартак" работать точно не пойду, - приводит мнение Аршавина "РБ Спорт".

Экс-нападающий Андрей Аршавин является воспитанником "Зенита". С петербуржским коллективом Андрей трижды выигрывал золотые медали чемпионата России, поднимал над головой Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. После завершения карьеры Аршавин получил должность в "Зените". Сначала россиянин стал советником президента, а затем начал трудиться в молодежном футболе. Сейчас бронзовый призер Евро-2008 возглавляет департамент молодежного футбола в клубе из Санкт-Петербурга, а с зимы прошлого года еще является заместителем генерального директора клуба. В 2002 году Аршавин мог перебраться в "Спартак", но, по сведениям различных СМИ, клубы не договорились по деньгам, а самого Андрея не устроила предлагаемая тренерским штабом красно-белых позиция на футбольном поле.

"Зенит" и "Спартак" лидируют в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда Сергея Семака ушла на зимнюю паузу, опережая московский коллектив на 6 очков.


Спартак Зенит Аршавин
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