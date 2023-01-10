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Захарян: мыслей менять спортивное гражданство сейчас нет

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Футболист "Динамо" Арсен Захарян высказался по поводу возможной смены спортивного гражданства.
Фото: РФС
- Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в Интернете. Просто какой-то вброс — ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет, - приводит комментарий Захаряна Sport24.

19-летний воспитанник "Динамо" Арсен Захарян является одним из ключевых игроков московского коллектива. Атакующий полузащитник в 16 встречах этого розыгрыша РПЛ забил 3 мяча и оформил 6 ассистов. Летом Арсена хотел приобрести лондонский "Челси" и предложил за игрока 15 млн евро. Сделка не состоялась по причине того, что бело-голубые не получили необходимых гарантий, что денежная сумма поступит на счет клуба. Сейчас СМИ сообщают, что лондонцы по-прежнему заинтересованы в переходе молодого россиянина. По данным различных источников, футболист может сменить российское спортивное гражданство на армянское для ускорения трансфера в английский клуб.

Арсен Захарян дебютировал за сборную России осенью прошлого года против Хорватии (0:0). Всего в активе Арсена 5 игр и 0 результативных действий за национальную команду.


Захарян Челси Динамо
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