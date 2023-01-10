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Глушаков попрощался с "Химками"

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Денис Глушаков обратился к болельщикам, игрокам и сотрудникам "Химок" после своего ухода их команды.
Фото: "Чемпионат"
- Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-Лиге. 67 матчей, 15 голов и 5 ассистов - доволен и личной статистикой. Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу, - высказался Глушаков в своих социальных сетях.

Вчера было официально объявлено, что 35-летний российский центральный хавбек Денис Глушаков покинул "Химки". Футболист выступал за подмосковный коллектив с 2020 года. В нынешнем сезоне экс-игрок "Спартака" провел за свой клуб 19 во всех соревнованиях, в которых отличился один раз и смог оформить 1 ассист. В чемпионате России 2020/2021 "Химки" с Глушаковым в составе смогли занять 8 место, тем самым установив рекордное достижение в своей истории. При новом наставнике Спартаке Гогниеве россиянин перестал быть стабильным игроком стартового состава Ранее Денис заявил, что им интересуется ряд клубов, а сам он не планирует завершать карьеру.

"Химки" ушли на зимний перерыв, расположившись на 15 строчке в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков.


Глушаков Химки
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