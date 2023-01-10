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Врач "Динамо": некоторые игроки вернулись из отпуска с лишним весом

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Врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии футболистов перед сборами.
ФК "Динамо"
- Мы видим, что есть спортсмены, которые строго придерживались того, что им было написано. Но и есть, конечно, ребята, которые, наверное, позволили себе лишнего в отпуске — чуть-чуть есть отклонения от норм, но они не катастрофичны, - приводит комментарий Родионова Sport24.

Сегодня футболисты "Динамо" вышли из отпуска и прошли плановые медицинские тесты. Первый сбор бело-голубых пройдет в ОАЭ. Команда Славиши Йокановича ушла на зимний перерыв, расположившись на 4 строчке. Московский коллектив набрал 29 очков после 17 сыгранных туров. Лучшим бомбардиром московского клуба является Федор Смолов, на его счет 7 голов в РПЛ и 2 мяча в Кубке России.

Сезон для "Динамо" возобновится 22 февраля. Москвичи сыграют с "Крыльями Советов" в рамках Кубка России. Примечательно, что эти же команды встретятся в 18 туре РПЛ, матч пройдет 4 марта.


Динамо
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