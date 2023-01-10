- "Зенит" ждет защитника. Фамилию не могу называть, потому что ее объявят официально. Когда объявят, тогда и будем обсуждать, - цитирует Аршавина Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" пополнит 19-летний левоногий центральный защитник из Бразилии Роберт Ренан. Петербуржцы охотились за бразильцем еще летом, но тогда сделка не осуществилась из-за высокой цены на игрока, по мнению боссов клуба из Санкт-Петербурга. Зимой "Коринтианс" был более сговорчивым, так как хотел получить права на форварда "Зенита" Юри Алберто, который успешно выступает в бразильском первенстве. Футболист станет игроком петербуржского клуба до 2025 года. Сейчас в составе "Зенита" 3 центральных защитника – россиянин Дмитрий Чистяков, бразилец Родригао и казахстанец Нуралы Алип. Недавно ряды петербуржского коллектива покинул капитан команды Деян Ловрен. Теперь хорват будет защищать цвета "Лиона".
Аршавин: в "Зенит" скоро прибудет новый центральный защитник
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что клуб ждет нового защитника.
Фото: Sport24