Официальный телеграм-канал "Ростова" сообщил о выходе игроков из отпуска и начале прохождения углубленного медицинского осмотра.
С 14 января по 15 февраля желто-синие будут проводить учебно-тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, на которых в том числе сыграют товарищеский турнир с участием "Спартака", "Краснодара" и "Сочи".
По итогам осенней части сезона "Ростов" занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 17 матчах. Свой первый матч весенней части дончане проведут на своем поле 22 февраля в рамках 1/4 финала верхней сетки Кубка России, их соперником станет екатеринбургский "Урал".
"Ростов" вышел из отпуска и проходит медосмотр
Футболисты "Ростова" 11 декабря завершили отпуск и проходят медицинский осмотр.
Фото: ФК "Ростов"