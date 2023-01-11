- Все определяет не популярность, а результат. "Спартак" популярен, но я бы не сказал, что "Зенит" уступает, -приводит мнение Широкова "РБ Спорт".
В 2016 ВЦИОМ провел опрос, в котором "Зенит" был признан самым популярным клубом России. Вчера появилась информация, что Аналитическая компания Tiburon Research провела исследования и выяснила, что сине-бело-голубые также продолжают оставаться в лидерах по популярности.
С 2018 года "Зенит" регулярно побеждает в Чемпионате России. Петербуржский коллектив 4 раза подряд поднимал чемпионский кубок над головой. В нынешнем розыгрыше российского первенства команда Сергея Семака привычно располагается на 1 строчке и опережает своего ближайшего преследователя на 6 баллов. "Спартак" за последние 22 года 1 раз выиграл российский чемпионат.
Широков: "Зенит" не уступает "Спартаку" по популярности
Экс-футболист "Зенита" и Спартака Роман Широков высказался по поводу популярности сине-бело-голубых и "Спартака".
Фото: Чемпионат.com