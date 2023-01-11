По данным источника, "Зенит" и "Спартак" набрали больше всех просмотров в социальной сети "Вконтакте" в 2022 году. При этом по общему количеству просмотров лидирует "Зенит". У сине-бело-голубых 179,6 млн просмотров. На втором месте "Спартак". Московский клуб набрал 127,6 млн просмотров. Стоит отметить, что такая разница связана с тем, что сине-бело-голубые сделали больше записей в своем аккаунте. На 3 строчке ЦСКА. У "армейцев" 111,2 млн просмотров.
По среднему числу просмотров на 1 месте располагается "Спартак". У московского коллектива - 71,2 тысяча, тогда у "Зенита", идущего на 2 месте, 57,3 тыс просмотров. Тройку с 45,1 тыс также замыкает ЦСКА.
РПЛ ушла на зимний перерыв. В тройке лидеров находятся "Зенит", "Спартак" и "Ростов". Команда Сергея Семака лидирует 5 сезон подряд и опережает москвичей на 6 очков, а южан – на 7 баллов.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" - лидер среди клубов РПЛ по среднему числу просмотров во "Вконтакте". "Зенит" занимает 2 место
Фото: Metaratings