- С Бальде нет никаких проблем, он отправится с командой на сборы. Он готов и заряжен на работу, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
27-летний сенегалец Кейта Бальде, выступающий на позиции центрального нападающего, защищает цвета "Спартака" с лета 2022 года. За московский коллектив футболист провел всего 1 встречу. Позже игрок был дисквалифицировал на полгода за нарушение правила допинг-контроля.
"Спартак" после 17 туров располагается на 2 строчке в этом розыгрыше РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля отстает от "Зенита" на 6 очков и опережает "Ростов" на 1 балл. Красно-белые начнут подготовку ко второй части сезона в ОАЭ.
Агент Бальде: футболист поедет на сборы со "Спартаком". Он заряжен на работу
Агент сенегальского футболиста "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о том, что игрок отправится на сборы с командой.
Фото: "Матч ТВ"