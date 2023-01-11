"Зенит" можно сравнить с "Баварией"? Рановато. "Зенит" еще не русская "Бавария". Должно пройти время", - цитирует Аршавина Sport24.
"Зенит" становится чемпионом России на протяжении последних четырех сезонов подряд. В действующем розыгрыше национального первенства сине-бело-голубые снова лидируют в турнирной таблице, набрав по итогам первой части сезона Премьер-лиги 42 очка.
Аршавин: "Зенит" рановато называть русской "Баварией"
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о статусе клуба из Санкт-Петербурга в Российской Премьер-лиге.
Фото: "Чемпионат"