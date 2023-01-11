По данным источника, лидером рейтинга по количеству лайков, комментариев и репостов оказались красно-белые – 4,77 млн. Питерцы расположились на второй строчке, набрав по итогам 2022 года 4,07 млн взаимодействий.
К зимней паузе в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги на первой строчке турнирной таблицы располагается "Зенит" - подопечные Сергея Семака набрали 42 очка в 17 турах. "Спартак" с 36-ю баллами располагается на втором месте чемпионата.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" - лучший клуб РПЛ по количеству взаимодействий с подписчиками во "Вконтакте"
"Спартак" и "Зенит" лидируют среди клубов РПЛ по количеству взаимодействий с подписчиками во Вконтакте в 2022 году.
Фото: Metaratings