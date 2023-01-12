"Зимой они точно не уйдут. А летом? Надо смотреть, пустят ли Россию в еврокубки. Все зависит от решений УЕФА, ФИФА и так далее. Сейчас они точно останутся в "Зените", отыграют до конца чемпионата", - цитирует Алейшо "СЭ".
"Зенит" после 17-ти туров Российской Премьер-лиги имеет в активе 42 очка – питерцы лидируют в таблице по итогам первой части чемпионата.
Малком является лучшим бомбардиром клуба в текущем розыгрыше национального первенства – он забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач в 17 матчах турнира.
Журналист Алейшо: Клаудиньо, Малком и Вендел точно останутся в "Зените" до конца чемпионата
Бразильский журналист Фабио Алейшо поделился мнением, могут ли Вендел, Малком и Клаудиньо покинуть "Зенит" этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"