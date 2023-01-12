Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
23:00
ЧелсиНе начат
П1 4X 3.45П2 2.01

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
БарселонаНе начат
П1 7X 4.9П2 1.44
Реклама лига ставок Сделать ставку

Игрок "Ариса" Шуманский: Кокорин взял меня под своё крыло – увидел во мне молодого себя!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новобранец "Ариса" из Лимасола Артем Шуманский высказался о взаимоотношениях с напарником по команде Александром Кокориным.
Фото: by.tribuna
"Мне очень помогают Женя Яблонский, Юлиус Сзоке и Даниэль Сикорский. Александр Кокорин вообще взял меня под своё крыло. Он увидел во мне молодого себя! Нравится взаимодействовать с ним на поле, нравится его быстрая мысль", - цитирует игрока "Чемпионат".

Напомним, "Арис" объявил о подписании Шуманского 2 января. До этого 18-летний форвард выступал в составе "БАТЭ" - в завершившемся чемпионате Белоруссии он провел 22 матча и забил 4 гола, а также отдал 2 результативные передачи.

Кокорин играет за "Арис" на правах аренды, права на нападающего принадлежат "Фиорентине".


Арис Кокорин
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"РБ Спорт": "Бешикташ" направит в "Локомотив" запрос на трансфер Баринова
Игрок "Ариса" Шуманский: Кокорин взял меня под своё крыло – увидел во мне молодого себя!
Журналист Алейшо: Клаудиньо, Малком и Вендел точно останутся в "Зените" до конца чемпионата
Орлов – о Гаранине: он развалил "Сочи". Нет категории PRO – куда ты лезешь в главные тренеры?! 2
Игрок "Динамо" Варела подписал контракт с "Фламенго"
Гончаренко – о разговоре с Моуринью: если бы не мой английский, Федя сейчас уже играл бы за "МЮ" 3
Журналист Алейшо: Ренан – будущее сборной Бразилии. Но с первой игры он Ловрена не заменит
Орлов: не приветствовал бы Соболева в "Зените". Он забияка, всех возмутила история с Родригао 9
Гончаренко: В. Березуцкий сейчас в Барселоне. Говорит - хочу в "Эспаньоле" работать 4
Агент Рассказова: есть вероятность перехода Николая в "Крылья Советов" 2
Журналист Алейшо: "Зенит" договорился о выкупе самого перспективного форварда Бразилии 13
Мостовой: куда Абаскаль денется? Конечно, он останется в "Спартаке" эксклюзив
В "ПСВ" не стали комментировать слухи о желании согласовать трансфер Сперцяна в январе
Гончаренко – о Галицком: тяжёлый, но неординарный. У него нет полутонов - есть чёрное и белое 2
Новичок "Ариса" Шуманский: у меня были предложения из России, но там еврокубков в ближайшем будущем не будет 1