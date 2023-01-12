"Мне очень помогают Женя Яблонский, Юлиус Сзоке и Даниэль Сикорский. Александр Кокорин вообще взял меня под своё крыло. Он увидел во мне молодого себя! Нравится взаимодействовать с ним на поле, нравится его быстрая мысль", - цитирует игрока "Чемпионат".
Напомним, "Арис" объявил о подписании Шуманского 2 января. До этого 18-летний форвард выступал в составе "БАТЭ" - в завершившемся чемпионате Белоруссии он провел 22 матча и забил 4 гола, а также отдал 2 результативные передачи.
Кокорин играет за "Арис" на правах аренды, права на нападающего принадлежат "Фиорентине".
Игрок "Ариса" Шуманский: Кокорин взял меня под своё крыло – увидел во мне молодого себя!
Новобранец "Ариса" из Лимасола Артем Шуманский высказался о взаимоотношениях с напарником по команде Александром Кокориным.
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